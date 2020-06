Strada pericolosa: chiuso per diverse ore il ponte della Classicana

E' stato chiuso nella notte lo svincolo da Ravenna verso Rimini che permette ai mezzi di entrare sulla corsia sud del Ponte che dalla statale Adriatica permette di andare verso il Porto San Vitale, immettendosi sulla Classicana all'altezza di Classe. Nella notte tra martedì e mercoledì un automobilista di passaggio ha fatto una segnalazione al 115 spiegando che il ponte si trovava in condizioni di pericolosità.

Sul posto si sono quindi portati i Vigili del fuoco con una squadra che, fatte le valutazioni del caso e notato il distacco di alcuni frammenti di calcestruzzo superficiale, hanno deciso di chiudere il ponte in attesa delle valutazioni del personale Anas. Sul posto anche la Polizia stradale.

La rampa è stata poi riaperta nel tardo pomeriggio di mercoledì, a seguito dell'intervento dei tecnici Anas per tutte le verifiche del caso e per gli interventi di rimozione delle porzioni di calcestruzzo interessate. Sul viadotto sono inoltre in fase di avvio i lavori di manutenzione programmata per il risanamento dell’opera, già affidati da Anas. L’avvio del cantiere è previsto entro giugno.

Foto Massimo Argnani

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery