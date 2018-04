"Motivi di ordine pubblico": il questore chiude per sette giorni il Pineta

Il Questore di Ravenna, Rosario Eugenio Russo, ha disposto la chiusura per sette giorni della discoteca "Pineta" di Milano Marittima. "I motivi della chiusura - informano dalla Questura - risiedono nella tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, venuta meno più volte in tempi recenti, tanto da indurre il questore ad applicare, nei confronti del titolare della licenza, l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La licenza del locale è sospesa per i prossimi 7 giorni". I sigilli sono stati posti dai Carabinieri della Compagnia di Cervia e Milano Marittima insieme agli agenti della Questura.