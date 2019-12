Uffici postali dei lidi nord verso la chiusura: i cittadini lanciano una petizione

"L'ufficio postale non si tocca". Dopo la conferma da parte del Comune dell'intenzione di Poste Italiane di chiudere l'ufficio postale di Porto Corsini - e pare che a rischio potrebbe esserci anche quello di Casal Borsetti - il Comitato cittadino dei Lidi nord ravennati ha deciso di raccogliere firme contro la chiusura delle due poste. Primo firmatario è Massimo Fico, presidente del comitato; secondo Orio Rossi, presidente della Pro Loco di Porto Corsini.

"Il Comitato cittadino, ancora una volta insieme alle Pro Loco di Porto Corsini, Marina Romea e Casal Borsetti danno vita a questa iniziativa per tutelare e mantenere i servizi pubblici di base nei nostri tre lidi - si legge nel testo della petizione - Provvederemo alla raccolta delle firme sia porta a porta, sia lasciando i moduli in attività o posti frequentati dai concittadini. Si raccomanda la residenza nel Comune di Ravenna. Durante la raccolta firme nessuno è autorizzato a chiedere donazioni o denaro a favore delle quattro associazioni del territorio. Nel caso, chiediamo di informare le forze dell'ordine. Per ogni informazione è possibile contattare le Pro Loco e il Comitato cittadino".