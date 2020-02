L'impresa di Christian a 7000 metri sulla cima dell'Aconcagua: "Un solarolese non molla mai"

Da Solarolo fino alla vetta dell'Aconcagua, a quasi settemila metri d'altezza. E' l'impresa di Christian Zauli, consigliere comunale di Solarolo e dipendente dell’Area di Servizio dell'A14, appassionato di escursionismo, che giovedì 30 gennaio ha raggiunto la vetta dell’Aconcagua, la cima più alta del continente americano, situata nelle Ande Argentine a 6.962 metri di altezza.

La meta è stata raggiunta alle 14.45 in condizioni estreme: dopo 15 giorni, 105 chilometri di percorso totale, senza portatori e con 15 chili di zaino in spalla, temperatura notturna di -15 gradi all’interno della tenda, Zauli ha affrontato gli ultimi terribili 500 metri di ascesa con pendenze del 40%, ossigeno ridotto ai minimi termini e il famoso “viento blanco” impietoso con gli scalatori, e ha portato la sua bandiera sulla vetta delle Americhe. Moltissimi sono costretti a mollare prima della cima e a essere recuperati da elicotteri di soccorso ai campi base.

L’impresa ha dello straordinario, se si pensa che Christian - "Chicco” per gli amici - compirà 50 anni a settembre e non ha una preparazione specifica per arrampicate di questa portata. Lo scorso anno aveva conquistato il Kilimangiaro, che coi suoi 5.895 metri è la vetta più alta dell’Africa. "Attendiamo il rientro di Chicco - spiega il sindaco Stefano Briccolani - per festeggiare degnamente l’impresa assieme a tutti gli amici. Come ha detto Christian, stremato, senza fiato ma orgoglioso ed emozionato nel video che lo ritrae sulla vetta: “Un solarolese non molla mai"".