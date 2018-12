Ci si impara a difendere con il 'Krav Maga': viabilità modificata

Nella giornata di sabato 8 dicembre il piazzale di via Maestri del Lavoro, a Faenza, sarà chiuso al traffico per ospitare un evento di Krav maga, un sistema di combattimento ravvicinato e autodifesa di origine ebraica. L’ordinanza emessa nei giorni scorsi vieta la circolazione e la sosta di tutti i veicoli, sabato dalle ore 8.00 alle 17.00, in tutto il piazzale di via Maestri del Lavoro, con eventuale rimozione forzata dei veicoli. La viabilità ordinaria sarà ripristinata in serata.

