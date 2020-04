Si torna a ritirare il cibo d'asporto: ma solo su prenotazione

"Stiamo lavorando a un'ordinanza che da lunedì 27 aprile permetterà il ritorno alla vendita di cibo e bevande da asporto da parte di esercizi e attività artigiane, dalle rosticcerie alle gelaterie". A comunicarlo è l'assessore regionale al commercio Andrea Corsini, che spiega: "Lo si potrà però andare a ritirare solo dietro ordinazione online o telefonica e quindi in maniera contingentata, per evitare assembramenti fuori dal locale e la presenza di non più di un cliente dentro".

