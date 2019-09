Taglio del nastro della nuova pista ciclopedonale Faenza-Borgo Tuliero

Sarà ufficialmente inaugurata sabato la nuova pista ciclopedonale Faenza-Borgo Tuliero. La cerimonia, alla presenza del sindaco Giovanni Malpezzi, dell'assessore ai Lavori pubblici Claudia Zivieri, della consigliera regionale Manuela Rontini su delega del presidente Stefano Bonaccini e dei tecnici comunali, avrà inizio alle 16 al ponte di Via Modigliana sul Rio Tombarelle. Dopo il taglio del nastro e la benedizione, seguiranno una camminata non competitiva di circa 3,5 km organizzata da A.s.d. Atletica 85 con partenza, indicativa, alle 16.30 dal ponte su Rio Tombarelle e una biciclettata organizzata dalla Scuola dell’Infanzia Arcobaleno.

Al termine è previsto il ritrovo presso il Circolo di Borgo Tuliero per un buffet inaugurale preparato dal Circolo stesso in collaborazione con la Soc. Coop.va Bracciati Riminese, esecutrice dei lavori. L’opera persegue l’obiettivo di mettere in sicurezza pedoni e ciclisti che percorrono la S.P. n. 16 “Marzeno”, in un tratto stradale particolarmente insidioso, favorendo gli spostamenti sostenibili e, allo stesso tempo, valorizzando la mobilità cicloturistica. Nella progettazione e realizzazione è stata posta particolare attenzione all’utilizzo di tecniche e materiali per un migliore inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico locale (pavimentazione in conglomerato bituminoso colorato, barriere stradali in legno e metallo, uso del ciotolato negli elementi di delimitazione della pista ciclopedonale).

La pista ciclopedonale ha comportato l’esecuzione di importanti opere strutturali consistenti in muri di sostegno e in una rampa in calcestruzzo armato oltre ad un ponte in legno lamellare. Ha una larghezza di 2,50 metri e una lunghezza di circa 1500 metri, 300 metri dei quali incorporano un tratto stradale in zona 30 Km/h, collocato nel borgo di case di Via Don Giovanni Verità. Il costo complessivi dei lavori, comprensivo di ogni onere, è di circa un milione di euro, co-finanziato con un contributo di 80mila euro dalla Provincia di Ravenna e di 524mila euro dalla Regione Emilia-Romagna.