'Cimitero delle navi' in Pialassa: "Disastro ambientale annunciato, la Regione si attivi"

"La Regione si attivi al più presto per scongiurare il disastro ambientale che potrebbe verificarsi alla Pialassa dei Piomboni". A chiederlo è Andrea Bertani, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che ha presentato un’interrogazione sul caso della presenza del relitto della nave Berkan B che giace abbandonata lungo le banchine est della penisola Trattaroli ormai dal 2007.

"Se non si interviene al più presto ci troveremo davanti a un disastro annunciato – spiega Bertani – La fuoriuscita di carburante dalla nave mette seriamente a rischio dal punto di vista ambientale l’intera area. Il cargo si trova adiacente all'area protetta regionale Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina, e quindi ogni sversamento di sostanze inquinanti nelle acque si propagherebbe immediatamente anche all'area protetta, nelle acque collegate al canale Candiano e in altre poste a nord del canale stesso, nelle quali, tra l’altro, si pratica la pesca a fini commerciali di molluschi, sia con il mare Adriatico, passando accanto agli abitati di Porto Corsini e Marina di Ravenna”.

Un rischio che è stato evidenziato anche da una denuncia presentata dall’attivista del Movimento 5 Stelle Francesca Santarella e che si sofferma anche su un altro elemento. “A poche centinaia di metri dalla Berkan B, da oltre 10 anni, giacciono derelitti e adagiati sulla riva est non banchinata dei Trattaroli i tre cargo ucraini, anch’essi di oltre 100 metri di lunghezza come la Berkan, insieme a un altro relitto ormai quasi totalmente affondato, motivo per cui la zona è nota a tutti come “cimitero delle navi”. Una situazione davvero insostenibile che deve essere risolta al più presto. Ecco perché – conclude Bertani – chiediamo alla Regione di attivarsi immediatamente. Non si può da un lato prevedere delle misure di conservazione volte alla tutela e conservazione degli habitat di interesse comunitario presenti in quell'area e, dall'altro, lasciare irrisolta per anni una situazione grave e potenzialmente devastante come quella della nave Berkan B".