Cinemasuono Festival cerca 'travel mate' per viaggiare in Europa

Cinemasuono Festival cerca un/una giovane volontario/a cervese per crescere e allargarsi all'Europa. Il/la giovane diventerà un “travel mate”. Nel mese di luglio si unirà come volontario al gruppo Scambiamenti per organizzare l'edizione 2019 di Cinemasuono Festival a Cervia. Come ricompensa, in autunno, il volontario seguirà lo staff del festival in una delle tappe europee della rassegna nelle città amiche e gemelle di Cervia. Un'occasione unica per scoprire come si organizza un evento culturale e viaggiare in Francia, Germania o Polonia, dalle spiagge di La Baule e di Aigues-Mortes alle montagne di Jelenia Góra e Aalen, rafforzando i rapporti di amicizia tra Cervia e l'Europa.

Cinemasuono Festival è basato sulla fusione tra stili artistici, tra immagini e musica, alla ricerca di una nuova forma artistica: fotogrammi e suoni fusi in un’opera unica, alla riscoperta di un modo di fare cinema dalle potenzialità ancora ampiamente sottovalutate. In ciascuna delle serate un musicista musicherà dal vivo sia un cortometraggio, frutto di una selezione tra le centinaia opere partecipanti, sia un lungometraggio. Entrambi i film saranno proiettati senza sonoro, lasciando al musicista il compito di guidare gli spettatori in territori nuovi ed emozionanti. Il regista del cortometraggio vincitore sarà poi chiamato a Cervia per produrre una nuova opera. L'edizione 2019 del Festival sarà tenuta presso lo Spazio Culturale Scambiamenti e si svilupperà in tre serate con un programma particolarmente ricco. Si inizierà lunedì 15 luglio, quando dalle ore 19.00 verrà lasciato spazio alle città europee amiche di Cervia, le quali presenzieranno con dei musicisti che allieteranno un buffet di apertura. Alle ore 21.00 sarà inaugurato ufficialmente il festival, in una serata che si aprirà con la presentazione del regista britannico Jethro Massey creatore del cortometraggio "Trauma Industries" vincitore dell'edizione 2019. A seguire, questa opera sarà proiettata e messa in musica dai Genoma. Sempre lo stesso ensemble si occuperà di musicare il classico dell'horror "Vampyr" di Carl Th. Dreyer. La seconda serata del 22 luglio alle 21.00 si aprirà con uno spazio dedicato alla Lotus Music production di San Marino, entrando poi nel vivo con l'esibizione dei Babel Fish. La band modenese metterà in musica prima il video "L'amour rêvait" girato a Cervia dalla regista siciliana Martina Salvo, poi il film "Dunkirk" di Christopher Nolan. La terza e ultima serata del 29 luglio alle 21.00 sarà aperta dalla travolgente performance dell'attore cervese Cinobalanos. A seguire Luca Maria Baldini sarà impegnato nella messa in musica del cortometraggio "Hypnosis" del regista francese David Trujillo, a cui seguirà una versione restaurata del classico "L'uomo meccanico" di André Deed.

Quest'anno Cinemasuono Festival si allarga all'Europa. Grazie al progetto “Incontro al Cinema. L'Europa in Prima Visione”, promosso dal Comune di Cervia con il contributo della Regione Emilia Romagna, l'edizione 2019 del festival diventa Europea. In occasione dell'apertura del festival a luglio, convergeranno verso Cervia i direttori dei festival cinematografici delle città amiche e gemelle e con loro giovani musicisti che si esibiranno live proprio a Cervia. In autunno poi, i film di Cinemasuono saranno proposti anche all’estero, precisamente nelle città gemellate e amiche di Cervia: La Baule e Aigues-Mortes, in Francia, Jelenia Góra in Polonia e Aalen in Germania.

Come partecipare e diventare Travel Mate

L'opportunità di vivere l'organizzazione di Cinemasuono e viaggiare in Europa è riservata a un/una giovane residente nel Comune di Cervia di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che ami il cinema, la musica e desideri accompagnare la crescita di un evento cervese in Europa. Ci si può candidare entro il 30 giugno 2019 inviando una mail a scambiamenti@comunecervia.it contenente i propri dati personali comprensivi di data di nascita, Comune di residenza e numero di telefono ed un testo da valutare come lettera motivazionale. Le selezioni avverranno attraverso dei colloqui individuali che si svolgeranno tra il 2 e il 5 luglio, mentre il periodo di impiego del volontario scelto andrà dal 10 al 29 luglio. Il regolamento può essere consultato su https://cinemasuono.wordpress.com/selezione-volontario/ e sulla pagina Facebook di Cinemasuono. Per informazioni è possibile contattare Scambiamenti negli orari di apertura al 3382196514, anche via Whatsapp. Il progetto è portato avanti con il sostegno del Comune di Cervia, della Regione Emilia Romagna e di Cervia Turismo.