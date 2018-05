"Cinemasuono", trionfa "Jiri" della giovane regista Martina Salvo

E’ “Jiri” della giovane regista Martina Salvo il cortometraggio vincitore della rassegna cinematografica “Cinemasuono”. La Salvo, formatasi a Firenze, si è aggiudicato così una residenza artistica di sette giorni a Cervia per il prossimo autunno, nella quale sarà chiamata a realizzare un nuovo prodotto. Al secondo posto si classifica “The Last Embrace” dell’iraniano Saman Hosseinpuor, mentre il terzo è di “The Nude Model” della russa Alisa Tritenko. Il concorso, aperto a cortometraggi muti, è stato organizzato dallo Spazio Culturale Scambiamenti di Cervia ed ha visto la partecipazione di cineasti da ogni parte d’Europa ed oltre.

La selezione è stata portata avanti tenendo conto non solo della qualità delle immagini, ma anche giudicando la risposta alla richiesta di creare un prodotto adatto ad essere musicato live. Sarà infatti a luglio, durante le tre serate della rassegna Cinemasuono, che avverrà la proiezione dei tre lavori premiati, che per l’occasione saranno musicati dal vivo. Il programma della rassegna, che si svolgerà nel suggestivo Magazzino Darsena, prevede la serata di apertura lunedì 16 luglio alle ore 21.00 con un monologo dell’attore Michele Di Giacomo. Seguirà la proiezione di The Last Embrace e due classici di Stanlio e Ollio, tutti musicati dal vivo dal pianoforte di Filippo Gasperoni.

Nella seconda serata di lunedì 23 luglio alle ore 21.00, si avrà la proiezione di The Last Embrace seguita dalla versione muta del film Delicatessen (1991). Le musiche saranno a cura dei Light Blue and The Band. Il 30 luglio alle ore 21.00, il gran finale: la proiezione del corto inedito Potere, girato a Cervia dal vincitore della scorsa edizione Guy Wilson, seguita da quella di Moon di Duncan Jones (2009), in versione muta. Per l’occasione saranno Simone Ricci e Luca Maria Baldini ad occuparsi delle musiche.