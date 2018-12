Cinque rapine tra supermercati e uffici postali: ora è in carcere

Un 45enne di origini pugliesi, residente nel forlivese, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Ravenna e dal Commissariato di Faenza per rapina aggravata, continuata. L'individuo é accusato di cinque rapine commesse a Faenza in supermercati e uffici postali, tra il novembre 2017 e l’aprile 2018. Per tali episodio il rapinatore trasfertista, è stato condannato alla pena di due anni, otto mesi e dieci giorni di reclusione. La condanna è divenuta esecutiva giovedì. Nel primo pomeriggio di venerdì gli investigatori ravennati, affiancati da quelli della Squadra Mobile di Forlì, hanno rintracciato nel forlivese l'uomo. Dopo le formalità di legge è stato associato alla Casa Circondariale di Forlì dove dovrà restare sino al settembre del 2021.