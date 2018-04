'Cinque stelle al giornalismo': a Milano Marittima le migliori 'penne' internazionali

Al Palace Hoteldi Milano Marittima è andata in scena mercoledì 25 aprile la tredicesima edizione del Premio “Cinque stelle al giornalismo”, evento che ogni anno vede protagonisti alcuni volti celebri del giornalismo nazionale ed internazionale. Nella serata condotta da Massimo Giletti, con la partecipazione di Alessia Ventura, sono stati infatti assegnati i premi “Cinque stelle al giornalismo” 2018 a Francesco Carrassi, direttore de la Nazione e de il Telegrafo, Quotidiano Nazionale, assieme a il Resto del Carlino e a il Giorno; Andrea Montanari, direttore del TG1, Silvia Grilli, direttrice del settimanale Grazia e Paolo Liguori, direttore di Tgcom4. Per la stampa estera è stata scelta la giornalista Ute Müller, giornalista dell’agenzia di stampa DPA, Deutscher Press Agentur, che rifornisce media italiani e stranieri e collaboratrice del Finantial Times Germania.

Per l’edizione 2018 del premio sono inoltre state assegnate due menzioni speciali. La prima a George Loomis, critico musicale collaboratore fra gli altri di Financial Times e del New York Times. La menzione è nata in collaborazione con Ravenna Festival. La seconda, nell’anno del cibo italiano all’estero, è stata assegnata al giornalista esperto di gastronomica e critico Edoardo Raspelli. Soddisfazione da parte della famiglia Batani, titolare del Gruppo Batani Select Hotels e del Premio, ma anche del Presidente della giuria, Ruben Razzante e dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti. Nel corso della serata di gala il momento più toccante è stata l’attribuzione del Premio “Antonio Batani” assegnato al professor Dino Amadori, per l’immenso lavoro di ricerca e cura portato avanti negli anni, con la fondazione dell’Irst e dello Ior.