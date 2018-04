Cinquemila calici degustati a 'VinLugo' tra gli stand del Pavaglione

La quarta edizione di VinLugo, la prima manifestazione lughese dedicata esclusivamente al vino, che si è svolta nel Pavaglione da venerdì 6 a domenica 8 aprile, ha battuto tutti i record di presenze: quelle delle cantine - ben 42 quelle che hanno aderito proponendo 37 marchi diversi di vino, e quelle del pubblico - oltre 20mila le persone che si sono “perse” tra gli stand allestiti sotto il Pavaglione. Non nasconde la sua soddisfazione Mauro Marchiani, presidente della Pro Loco Lugo: “Siamo contentissimi per l’esito di questa manifestazione, che si è confermata un’iniziativa ben riuscita ed efficace nel suo obiettivo di rendere animati e vivi tutti gli spazi del Pavaglione. Abbiamo stimato una vendita di quasi 5mila calici e abbiamo calcolato che molte persone che sono venute il venerdì sera, all’apertura, sono poi tornate sabato e domenica. E poi ci ha fatto piacere vedere tanti bambini, per i quali era stato preparato un kit per tre bevande analcoliche. Un doveroso e sentito ringraziamento rivolgo ai tanti volontari che hanno contribuito, con il loro lavoro, il loro impegno e la loro presenza, alla riuscita di questa manifestazione. Loro sono il valore aggiunto in ogni iniziativa e senza di loro non sarebbe possibile portare avanti iniziative come questa”.

Il vino, logicamente, l’ha fatta da padrone grazie anche alla proposta articolata delle cantine presenti, ma anche la birra si è ritagliata un suo spazio grazie ai birrifici che hanno dato un buon contributo alla riuscita della manifestazione. E poi ha avuto successo l’area Street Food con gli otto food trucks presenti che hanno affiancato al vino appetitose formule gastronomiche nel solco della tradizione. Le attività commerciali aperte con le vetrine illuminate hanno fatto da cornice all’evento, mentre gli intrattenimenti e le performance live dedicate alle celebrazioni di Rossini nel 150esimo anniversario della sua morte e i workshop dedicati al vino hanno integrato e completato il programma dell'evento.