Cinquemila chilometri in moto dalla Lugo romagnola a quella spagnola

Si è concluso sabato 19 maggio il viaggio dalla Lugo romagnola a quella spagnola e ritorno, iniziato da un gruppo di sei motociclisti l’11 maggio scorso. Al loro arrivo i motociclisti sono stati accolti in piazza Baracca dal sindaco di Lugo Davide Ranalli e dall’assessore del Comune di Lugo Fabrizio Lolli. Per l’occasione sono stati consegnati a Davide Ranalli alcuni doni ricevuti dalla sindaca di Lugo in Galizia, Lara Mendez..

Nella settimana di viaggio i motociclisti hanno percorso quasi cinquemila chilometri (esattamente 4.857), attraversando diverse città francesi e spagnole. Il gruppo è arrivato domenica 13 maggio a Lugo in Galizia, dove il giorno successivo ha incontrato la sindaca Lara Mendez, a cui hanno portato una lettera di saluto scritta dal sindaco di Lugo Davide Ranalli e alcuni doni, tra cui i libri sulla città e Francesco Baracca, i capperi della Rocca di Lugo e una maglia creata per l’occasione. La Lugo-Lugo è stata organizzata dal gruppo “Giro in Giro”, nato nel 2012 con lo scopo di condividere la passione per la moto tra amici, con il patrocinio del Comune di Lugo.