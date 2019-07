Animalisti contro l'arrivo del circo: cartelli di protesta anche sulle vetrine di bar e negozi

A Cervia arriva il circo animale, e con lui le proteste degli animalisti e di chi, più in generale, si schiera contro gli spettacoli che vedono protagonisti gli animali. La polemica è insorta in questi giorni a Cervia, dove dal 12 al 22 luglio in via Ascione è in programma il circo di una nota compagnia circense italiana - negli ultimi giorni finita tristemente sotto ai riflettori dopo che uno dei domatori della compagnia è stato ucciso da una tigre durante le prove del circo in provincia di Bari.

In città, infatti, sono state affisse le locandine che riportano luogo e orario degli spettacoli circensi. E poco dopo, probabilmente con un 'blitz' notturno, qualcuno ha affisso sopra alle stesse locandine dei fogli bianchi con scritte "anti-circo" in romagnolo. "La tigre la sta int la savana, no a Zìria". In un altro, sopra un coccodrillo, il cartello recita "A voj stè int la savana, no a Zìria". Non solo: diversi bar e negozi hanno deciso di schierarsi contro il circo esponendo sulle loro vetrine dei cartelli che mostrano un elefante dietro alle sbarre e che recitano "Nato libero, prigioniero a vita in un circo. Per fermare questa sofferenza, evita i circhi con animali".

Contro l'arrivo del circo nella località balneare si schiera anche il canile di Cervia: "I volontari e gli ospiti del canile trovano anacronistico il circo con gli animali. Ci sono tantissimi artisti che si esibiscono puntando sulle proprie qualità, senza sfruttare quelle degli animali. Noi diciamo no al circo con gli animali e allo sfruttamento degli animali in genere". Della stessa idea anche Pierre Bonaretti, consigliere comunale del Movimento 5 stelle di Cervia ed ex candidato sindaco alle scorse elezioni amministrative: "Esprimo il mio rammarico e il disappunto nella presunta scelta di concedere l'autorizzazione a un circo che lucra attraverso l'utilizzo di animali nei propri spettacoli - spiega il portavoce pentastellato - Condivido questo dispiacere con i cittadini che mi hanno scritto a riguardo e sottoscrivo la posizione del Movimento riguardo a questa pratica che giudichiamo anacronistica e che, per gli animali, è spesso uno stato di detenzione. Nei prossimi giorni chiederemo alla Giunta ulteriori delucidazioni in merito". Mentre qualche cittadino, come Franco, si augura una presa di posizione da parte del Comune: "In una città che si dichiara "pet friendly" uno spettacolo come questo, considerato che oramai si sa come gli animali vengono trattati e "addestrati" (per usare un eufemismo), non dovrebbe poter mettere piede. Sarebbe bello che l'amministrazione di Cervia desse un segnale forte, oltre al boicottaggio totale da parte dei cervesi e dei turisti".