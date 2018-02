Circolazione interrotta sull'Adriatica: come cambia la viabilità

Mercoledì 14, dalle 7 alle 18, sarà interrotta la circolazione lungo la bretella di immissione a destra sulla provinciale 254R di Cervia, in corrispondenza dell'intersezione semaforizzata tra la stessa e la statale Adriatica (all'incrocio delle Saline) per i soli veicoli in transito lungo l'Adriatica nella direzione di marcia da Ravenna verso Rimini, nel Comune di Cervia.

I veicoli in transito lungo l'Adriatica in direzione di Rimini, che necessitano di svoltare a destra per immettersi provinciale 254R di Cervia proseguiranno lungo la stessa Adriatica in direzione di Rimini fino al nuovo svincolo a rotatoria in corrispondenza della provinciae 71 bis "Umbro Casentinese Romagnola" (e via dei Cosmonauti); qui invertiranno la marcia lungo l'Adriatica fino all'incrocio, per poi svoltare a sinistra, immettendosi nella provinciale 254R di Cervia. L'impresa Cbr, Cooperativa Braccianti Riminese, ha provveduto all’installazione della necessaria segnaletica di preavviso e di deviazione.