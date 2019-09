Circolazione sospesa sulla provinciale: come cambia la viabilità

Da lunedì 16 settembre al 14 novembre è sospesa la circolazione lungo un tratto della strada provinciale 65 “Toranello” (dalla progressiva km 3+950 alla progressiva km 4+150), per lavori di messa in sicurezza della strada. Il transito dei veicoli, non potendo essere deviato su strade provinciali e statali, seguirà il seguente percorso: i veicoli diretti dalla ex statale 306 “Casolana Riolese” a Imola potranno proseguire lungo la 306 “Casolana Riolese” fino a imboccare la provinciale 110 “Mazzolano”, percorrendola per intero fino ad immettersi nel territorio del Comune di Imola, proseguendo poi lungo le strade comunali via Bergullo e via Pediano fino a raggiungere Imola. I veicoli provenienti da Imola e diretti verso la ex strada statale 306 “Casolana Riolese” potranno seguire il percorso inverso. I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

