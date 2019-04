Città colma di visitatori per il 'Lugo Garden Festival'

“Un weekend incredibile che conferma la bontà dell’intuizione”: con queste parole Franco Bernardi, presidente del Consorzio AnimaLugo, ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione del Lugo Garden Festival, che quest’anno ha spento quattro candeline.

“Quattro anni fa il Consorzio AnimaLugo, insieme a tutte le parti coinvolte, ha ideato questo format inedito per la città di Lugo e non solo, e fin dalla prima edizione abbiamo riscontrato un incredibile apprezzamento da parte di pubblico ed espositori - ha spiegato il presidente Bernardi - Questo dimostra che una buona regia può fare la differenza nell’animare il nostro centro, e soprattutto che le piazze si prestano alle più svariate declinazioni, ciò che conta è credere in un progetto e curarlo nei dettagli. Voglio ringraziare l’Amministrazione comunale per il supporto, le associazioni di categoria Ascom, Confesercenti, Cna, Confartigianato, il personale dell’agenzia Wap per avere curato l’organizzazione, tutti i partner che hanno collaborato, i consorziati e gli espositori che hanno reso possibile tutto questo”.