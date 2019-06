'Città in Caa': un progetto per l'accessibilità comunicativa

Città in Caa è un progetto di comunicazione urbana facilitata per rendere gli spazi pubblici accessibili a tutti e per promuovere l’autonomia con persone che hanno difficoltà di comunicazione. Gli ambienti pubblici della vita quotidiana sono il primo luogo in cui, sin da bambini, si sperimentano le prime autonomie. In persone con deficit cognitivi e del linguaggio, tali autonomie non hanno gli strumenti necessari ad esprimersi e svilupparsi e necessitano di attenzioni particolari.

Il progetto nasce dalle Associazioni Autismo Faenza Onlus e Fare Leggere Tutti ed è stato abbracciato da enti pubblici e privati del Comune di Faenza e Castel Bolognese e dal Comune di Solarolo. Il progetto mette a disposizione dei commercianti e della comunità strumenti visivi realizzati secondo un approccio di Comunicazione Aumentativa Alternativa, che consentono di relazionarsi e comunicare anche con persone che non hanno accesso al codice verbale (persone nello spettro autistico, persone con disabilità cognitiva, persone sorde) o che faticano ad approcciarsi alla nostra lingua, al fine di creare un ambiente aperto ed accogliente che realizza la vera integrazione.

A un anno e mezzo dalla nascita dei primi progetti, le Associazioni presenteranno le prime evidenze ottenute da una raccolta dati tra gli esercenti partecipanti e gli utenti stessi, al fine di valutare e approfondire la ricaduta sociale e civica finora riscontrata dai progetti attivati. L'incontro è in programma per giovedì 20 giugno alle 18.30 nella sede di 'Fare leggere tutti' in via Savolini 2, a Faenza. La partecipazione è completamente gratuita. Cittadinanza e istituzioni sono invitate.