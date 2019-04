Impennata di turisti: "Il merito è di Alberto Angela: diamogli la cittadinanza onoraria"

È sotto gli occhi di tutti che, da qualche settimana a questa parte, Ravenna sia stata letteralmente presa d’assalto dai turisti. Per accedere a tutti i monumenti di maggior interesse - la città dei mosaici ha ben otto monumenti patrimonio dell’Unesco - si devono percorrere lunghe file.

"Questo non dovrebbe essere una novità per una città, come la nostra, così ricca di bellezze - spiega Alberto Ferrero di Fratelli d'Italia - Invece la cosa fa scalpore perchè sono anni che il flusso di turisti è in costante calo. A poco è servita anche la candidatura a capitale europea della cultura per il 2019, poi persa a favore di Matera. Quindi a cosa si deve questo “assalto” di turisti? A un aumento dei croceristi che si fermano a visitare la città? Ovviamente no, poichè il porto si è insabbiato. Alla buona attività di promozione dell’amministrazione? Neanche! Il merito si deve a una persona che in poche ore ha fatto quello che un buon amministratore avrebbe dovuto fare nel corso degli anni in cui è stato chiamato ad amministrare la città, vale a dire promozione turistica e pubblicità. Questa persona è Alberto Angela che, grazie alla trasmissione “Meraviglie - La penisola dei tesori”, limitandosi a fare vedere a tutti gli italiani quanto bella sia Ravenna ha scatenato l’interesse di chi, probabilmente, sapeva solo a malapena dell’esistenza della nostra città. Per questo motivo propongo che ad Alberto Angela sia riconosciuta la cittadinanza onoraria di Ravenna, poiché, da un lato, dimostrando le reali potenzialità della nostra città ha mostrato quale strada seguire si si vuole rilanciare il turismo; dall’altro, grazie al suo lavoro, ha fatto più lui per Ravenna di tanti altri che immeritatamente ne hanno già ottenuto la cittadinanza onoraria".