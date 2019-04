Cittadini dal cuore d'oro: tante donazioni per l'Emporio Solidale

Ancora una volta, gli amici della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Pinarella hanno lasciato il segno. Un segno di carità, di generosità, di amore verso il prossimo che permetterà di rifornire gli scaffali dell'Emporio Solidale.

Grazie all`idea di Don Federico e al coinvolgimento delle catechiste, si è deciso di vivere la giornata della Testimonianza della Carità anche con un gesto pratico e di utilità comunitaria. Dopo aver informato i propri concittadini di cosa serviva all'Emporio, sabato i ragazzi si sono attivati per un porta a porta efficacissimo: sono stati donati un bancale pieno di prodotti (alimentari, per l'igiene personale e per l'infanzia) e 131 euro da utilizzare – in futuro – per l'acquisto di altri prodotti necessari. Questa iniziativa segue quella degli amici del Basket Cervia, che nel mese di marzo si erano attivati per consegnare all'Emporio una macchina piena di prodotti per la pulizia della casa e per l'igiene personale. "L'abbiamo chiamata "lista della s-pesa" - spiegano dall'Emporio - che grazie a tutte queste donazioni naturali e spontanee diventa sempre più diffusa e ci permette di aiutare sempre meglio le persone".