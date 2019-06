CittAttiva si rinnova: nascono le 'tool library' e il portierato sociale

Giovedì alle 18:30, in via Carducci lato giardini Speyer, il Comune di Ravenna, l’assessorato alla Partecipazione e la cooperativa Villaggio Globale inaugurano il centro CittAttiva, dopo la ristrutturazione dei suoi spazi. Sarà l’occasione per una piccola festa insieme alle associazioni e ai gruppi che collaborano con il servizio, al fine di conoscersi, farsi conoscere e stare insieme in allegria.

CittAttiva è una casa per i cittadini e le associazioni che si attivano e si impegnano per la città per diverse cause: la tutela e la valorizzazione del territorio e dell’ambiente, delle culture e dei migranti, della diversità, ma anche associazioni o gruppi di cittadini che si spendono per la cura dei beni comuni. Sarà presente l’assessora alle Partecipazione Valentina Morigi che a riguardo dichiara: “Dopo dieci anni di attività abbiamo avuto la necessità di aggiornare il progetto di CittAttiva con la nuova gara nel 2018 e con l’assegnazione alla cooperativa Villaggio Globale che arriverà fino a giugno 2021. Nel prossimo triennio infatti lo spazio di CittAttiva dovrà svolgere il ruolo di laboratorio di comunità rivolto all'intera città con la finalità di coinvolgere e sostenere le persone, le organizzazioni, le associazioni, le reti disponibili ad attivarsi concretamente per la rigenerazione dei beni comuni e la cura delle relazioni di vicinato collaborativo. Saranno attivate azioni sperimentali come il portierato sociale del quartiere Farini al fine di rafforzare il senso di appartenenza e accrescere la coesione e l'inclusione sociale e la Tool Library, una biblioteca di oggetti e strumenti per il fai da te da condividere tra i firmatari dei patti di collaborazione”.

CittAttiva continuerà a garantire l'attività di sportello di orientamento ai servizi e di ascolto delle istanze per la cura della città così come continuerà a essere uno spazio di socialità a disposizione delle realtà associative disponibili ad attivarsi per il territorio e a collaborare con il progetto di riqualificazione urbana. Un piccolo aperitivo accompagnerà l’inaugurazione; a seguire, verso le ore 21:30 una serata di cinema con Frammentinsieme, Grinder Coffee Lab e Libera contro le mafie.