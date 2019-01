Classe e Godo manifestano per chiedere il ripristino delle fermate dei treni

I paesi di Classe e Godo si uniscono per protestare ancora contro i cambi di orari di Trenitalia, avvenuti a metà dicembre dello scorso mese, che hanno portato alla soppressione di diverse fermate nei due paesi, che hanno indetto una manifestazione pacifica per il ripristino delle fermate dei treni nelle relative stazioni per sabato 12 gennaio. La partenza è prevista alle 10 dalla stazione di Ravenna, da dove il corteo di pendolari proseguirà fino in piazza del Popolo. A Godo, invece, partenza alle 9 dalla piazza del paese.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !