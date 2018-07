Una pizzeria faentina ancora tra le 50 migliori pizzerie d'Italia

La pizzeria 'O Fiore mio di Faenza anche quest'anno ottiene un posto nella classifica delle "Top 50 pizza" italiane, pur scendendo di una posizione (l'anno scorso era al 12esimo posto). Il locale, condotto da Davide Fiorentini e Matteo Tambini, si è classificato infatti al 13esimo posto in Italia - e al primo in regione - dopo un'"ispezione culinaria" condotta in più di 900 pizzerie dal giornalista enogastronomico Luciano Pignataro in collaborazione con Barbara Guerra e Albert Sapere. Sul podio della classifica, tutto rigorosamente campano, al primo posto "Pepe in grani" di Caiazzo, nel casertano; al secondo "I Masanielli" di Caserta e al terzo "50 Kalò" di Napoli.

"Perché ci siete voi oggi, per quelli che ci sono stati e per quelli che ci saranno un domani. Un grazie di cuore a tutta la mia grande famiglia!", commenta il titolare entusiasta. "Nella pizzeria si utilizzano farine biologiche macinate a pietra e senza additivi aggiunti, un tipo di molitura che consente di avere all’interno il germe nella farina e quindi un prodotto più nutriente, digeribile e profumato - spiegano dalla pizzeria faentina - Il lievito madre viene realizzato da farina di grano tenero, acqua e tre antiche varietà di frutta coltivate da Domenico Ghetti, appassionato contadino di San Giorgio in Ceparano: una pera Angelica, una mela Abbondanza Rossa e tre sorbe. L'impasto viene lasciato riposare dalle 24 fino alle 48 ore, per conferirgli leggerezza, digeribilità e cuocerlo poi in forno a legna. Per la farcitura delle nostre pizze, infine, abbiamo selezionato con grande cura solo ingredienti eccellenti: di stagione e territorio. A guarnirle, i migliori oli extravergine di oliva italiani".

Tra le specialità della casa ci sono la "campana", pizza con fiori di zucca, ricotta e alici, la "siciliana", con caponata, ricotta affumicata e origano, e la "greca", con feta, pomodorini, cipolla in agrodolce, cetriolo, tartare di olive, origano e basilico.