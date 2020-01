Scomparso dal giorno di Natale: il caso di Claudio finisce a 'Chi l'ha visto'

Non si hanno ancora tracce di Claudio Samaritani, il 55enne ravennate scomparso il giorno di Natale dopo essere uscito di casa per - così avrebbe riferito al fratello con il quale abita in zona stadio - andare a fare una passeggiata. Da quel giorno di lui non si sono più avute notizie, anche se qualcuno avrebbe riferito di averlo avvistato il 27 dicembre in un bar di via della Lirica. Il caso del 55enne è arrivato anche al programma di Rai Tre 'Chi l'ha visto'.

Il suo cellulare risulta spento, e Claudio ha bisogno di farmaci per una terapia quotidiana. E' alto circa un metro e 65, ha occhi e capelli castani. E' facilmente riconoscibile perchè, in seguito a un recente incidente, usa una stampella di metallo con un manico blu sul lato destro del corpo. In caso di avvistamenti o notizie contattare le forze dell'ordine o i numeri di Chi l'ha visto 068262 - 3453131987.