Clienti accalcati, i carabinieri dispongono la chiusura del Localito Clandestino

Nessun distanziamento sociale, clienti, quasi tutti senza mascherina, intenti a ballare così come alcuni camerieri senza dispositivo di protezione. La segnalazione arrivata ai carabinieri ha così fatto scattare un controllo al Localito Clandestino di Marina di Ravenna, quando i militari dell'Arma hanno accertato che tutto corrispondeva alla verità è arrivata la sanzione di 400 euro per la violazione delle misure anti Covid-19 e il provvedimento di chiusura per 5 giorni. Per il locale si tratta del secondo stop in pochi giorni e, sul profilo Facebook, è arrivato l'amaro commento dei titolari. "“Siamo tristi ed amareggiati - si legge sul social network - nel dover comunicare che il Localito Clandestino ha ricevuto da poco una notifica di chiusura di 5 giorni da parte delle forze dell’ordine che partirà da oggi sabato 18 luglio, quindi la serata di stasera è annullata! Ci scusiamo per il disagio e vorremmo essere chiari su una cosa: la legge deve essere uguale per tutti! Non è giusto che noi, che ci comportiamo esattamente a fatti, come gli altri locali e stabilimenti, riceviamo questo ingiusto trattamento. Sappiamo tutti cosa succede in giro, quindi mandare segnalazioni non vi garantisce l’immunità! Ci vediamo sabato prossimo con #tropicana!”.

