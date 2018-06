Nascondeva la "coca" nella sella della bicicletta: pusher in manette

Girava per Classe con la "coca" nascosta nella bici. La Polizia di Stato nel pomeriggio di giovedì ha arrestato un 40enne tunisino, residente a Ravenna. Tutto ha inizio giovedì pomeriggio, quando un agente della Questura libero dal servizio si è insospettito per gli anomali spostamenti di un cittadino extracomunitario a Classe, che ha così ha iniziato a pedinare in attesa dell’arrivo delle volanti dell’ufficio Prevenzione Generale della Questura.

Lo straniero è stato poi bloccato e sottoposto a perquisizione, che ha dato esito negativo; tuttavia durante il controllo l'uomo si sarebbe mostrato nervoso, quindi i poliziotti hanno effettuato un accurato controllo alla mountain bike con cui stava girando, scoprendo che all’interno della sella era stato realizzato un vano, al cui interno sono stati rinvenuti 48 involucri termolsadati contenenti in totale 34 grammi di cocaina. Il 40enne, al quale è stata sequestrata la somma di 130 euro ritenuta provento dell’attività illecita, è stato dichiarato in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo straniero, dopo le formalità di legge, è stato ristretto agli arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa dell’udienza, che si è svolta nel primo pomeriggio di venerdì al Tribunale di Ravenna. Dopo la convalida dell’arresto, la data del processo è stata fissata per il 22 giugno. L’Autorità giudiziaria ha disposto nei confronti dell’uomo l’obbligo di dimora nella provincia di Ravenna e il divieto di uscire dalla propria residenza dalle 19 fino alle 7 del mattino.