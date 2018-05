Cocktail caraibici e miscelazione tiki: un nuovo corso di 'Bar Master'

Nel programma di corsi di aggiornamento e formazione promossi dal Cescot, la scuola d’impresa della Confesercenti, partirà il 14 maggio per chi vuole specializzarsi con nuove tecniche e tendenze nel mondo della caffetteria e dei cocktail ' Bar master day', una serie di incontri altamente specialistici. Il corso può essere frequentato per intero oppure scegliendo uno o più incontri.

I 5 corsi (Caffè build, Cocktail caraibici, Novità dall'oriente, Miscelazione Tiki e Cocktails e tapas) si tengono dalle 14.30 alle 19.30, sono tutti pratici e si svolgono in due lezioni ciascuno nella sala bar attrezzata c/o Tecnohelp a Ravenna in Via Sansovino 17. Al termine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.