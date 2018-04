Cervia, guasto al passaggio a livello di via Martirti Fantini: disagi sull'Adriatica

Lunedì nero sulle strade del cervese. Dopo l'incidente al mattino lungo l'Adriatica, si è verificato un problema tecnico anche al passaggio a livello di via Martirti Fantini intorno alle 18, che è stato chiuso per molto tempo causando ulteriori rallentamenti del traffico già molto intenso per il ponte del Primo Maggio. La situazione è tornata lentamente alla normalità nella prima serata, con code a tratti sull'Adriatica nel tratto direzione Ravenna tra Pinarella e Semaforo saline. Quella di martedì, annuncia il Comune, sarà una "giornata da bollino nero per il traffico del rientro, visti i tanti turisti presenti in città e sulla costa Romagnola. Se possibile evitare gli spostamenti in auto dalle 16 alle 20, prediligendo bici o ciclomotori. Consultate in tempo reale il traffico prima di mettervi in auto".

