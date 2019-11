Coi rifiuti raccolti in spiaggia gli scolaretti creano un'opera d'arte

Venerdì 29 novembre la tournée della Banda Riciclante farà tappa a Casalborsetti dove, insieme a circa 90 bambini dell'Istituto Comprensivo "Corso Matteotti" di Alfonsine, si dedicherà ad attività di pulizia della spiaggia. Con i rifiuti raccolti verrà creata una installazione artistica sotto la guida dell'artista Michele Evangelisti.

Il giorno seguente, sabato 30 novembre, la Banda Riciclante coinvolgerà gli studenti direttamente a scuola con laboratori di riciclo, musica e teatro. Il progetto si concluderà con la giornata di sabato 7 dicembre quando gli studenti, insieme ai formatori della Banda e agli insegnanti, sfileranno in una parata riciclante nel centro del paese; in quella occasione verrà presentata alla cittadinanza l'opera d'arte creata con i rifiuti raccolti. Banda Riciclante è un progetto dell'associazione Teatro dei Mignoli di Bologna, sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in tournée dal 21 marzo nelle scuole di 14 regioni italiane con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi ai temi della sostenibilità ambientale.