Col buio entrano in azione i vandali: vetri rotti, gomme tagliate e auto imbrattate

Vandali in azione tra martedì sera e nella notte a Ravenna. Gli episodi segnalati, al momento, sono tre. Nella zona del parcheggio del Cinema City sono state forzate le portiere di sei auto, mentre a una settima i malviventi hanno infranto il lunotto posteriore per rubare all'interno degli abitacoli. Nel parcheggio nei pressi del cavalcaferrovia di via Faentina, invece, i vandali si sono accaniti sulle gomme di un'auto parcheggiata. In via Benedetto Croce, invece, due auto sono state imbrattate con della vernice spray. Sui primi due episodi indaga la Polizia di stato, sull'ultimo i Carabinieri.

Immagine di repertorio