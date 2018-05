Col coltello in tasca all'ex parco Fagiolo: minorenne denunciato

Un giro in bici al parco col coltello in tasca. La Polizia di Stato giovedì pomeriggio ha denunciato un 16enne romeno, residente a Ravenna, per porto di armi o di oggetti atti ad offendere. Intorno alle 17, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, un equipaggio delle Volanti della Questura al giardino Dian Fossey (ex parco Fagiolo) ha bloccato un giovane, in sella a una mountain bike, che accortosi della presenza della Polizia avrebbe tentato di eludere il controllo. Il ragazzo, privo di documenti, avrebbe consegnato agli agenti un coltello che custodiva nelle tasche dei pantaloni. Il giovane è stato pertanto condotto in Questura dove ha rimediato una denuncia a piede libero per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, quindi è stato riaffidato ai familiari.