Col nuovo gestore ripartono i corsi di nuoto in piscina con alcune novità

Dopo la ripresa dei corsi a Lugo e al Centro Oasi Uisp di Ravenna nella giornata del 23 settembre, da lunedì 30 toccherà alla Piscina Comunale Gianni Gambi di Ravenna. Tutto pronto dunque per la nuova stagione sportiva fatta di corsi e lezioni anche nel principale impianto natatorio del capoluogo di provincia. Dal 30 settembre, con qualche giorno di ritardo rispetto al consueto dovuti all’arrivo del nuovo gestore Pool 4.0, riprenderanno tutti i consueti corsi invernali in una struttura che presenterà alcune novità rispetto al recente passato.

La Uisp, come tutte le altre associazioni che operano all’interno della Gambi, proporrà il solito ventaglio di corsi grazie al suo collaudato gruppo di istruttori qualificati. Nelle scorse ore intanto sono ripartite tutte le attività alla Piscina Comunale di Lugo e il Centro Oasi Uisp Ravenna.

A Lugo la Uisp prevede le consuete offerte a 360 gradi per dar modo a tutti di godere dei benefici dell’attività in acqua. Corsi di Acquaticità per neonati da 0 a 3 anni e da 3 ai 5 anni, lezioni per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, corsi per Adulti e tanto altro. Tutto questo senza dimenticare un settore importantissimo come quello dell’Acquafitness che anche nella stagione 2019-2020 offrirà tantissime opportunità di svago, divertimento e benessere. Stesso discorso anche per il Centro Oasi Uisp Ravenna, nel quartiere San Giuseppe del capoluogo di provincia. L’impianto, gestito da ormai diversi anni dalla Uisp Ravenna-Lugo garantirà sempre un ampio ventaglio di opportunità, con il vantaggio di un ambiente più riservato e curato nel quale sentirsi a proprio agio lontano dai grandi afflussi delle piscine comunali. Per tutte le informazioni e i dettagli su corsi, lezioni, orari e tanto altro consigliamo di rivolgersi direttamente agli uffici Uisp Ravenna-Lugo aperti sul territorio.