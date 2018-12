Collaudo positivo: riapre al traffico il ponte Felisio sul Senio

Al termine di un intervento di rifacimento del costo complessivo di 830mila euro, il ponte Felisio venerdì è stato riaperto al traffico. La riapertura è stata preceduta dal collaudo statico della struttura, che attraversa il fiume Senio al chilometro 7+500 della strada provinciale 7 “San Silvestro Felisio”: collaudo che ha avuto esito positivo. Rimangono da ultimare alcune opere di finitura, che saranno completate entro la prossima primavera (tali lavori sono possibili solo con temperature più elevate).

La realizzazione del ponte metallico di prima categoria a campata unica di luce di 50 metri e larghezza di 9,70 metri ha permesso l’eliminazione delle pile intermedie, garantendo un miglior deflusso delle acque del Senio. Durante i lavori è stata realizzata anche una rotatoria del diametro di 31 metri nel Comune di Solarolo, nell’area di sedime del vecchio incrocio realizzato nel 1974.

"Come presidente della Provincia ringrazio tutti i Comuni coinvolti: Faenza, Solarolo e Cotignola - commenta Michele de Pascale - Siamo consapevoli che interventi di tale portata provocano inevitabili disagi, ma altrettanto fermamente impegnati a continuare nell’opera di messa in sicurezza dei ponti che hanno necessità d’intervento, per l’interesse dei cittadini, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità pubblica".