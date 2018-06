Treni, potenziamento estivo con corse ad hoc anche nel ravennate

Per la stagione estiva lungo la linea Ravenna-Rimini sono state aggiunte corse ad hoc - con effettuazione giornaliera o specifica nel fine settimana - che interessano tutte anche la città di Ravenna. Lo specifica Trenitalia, evidenziando che "si tratta in particolare di cinque collegamenti sulla tratta Bologna-Ravenna-Rimini (e viceversa) e tre fra Ravenna e Rimini (e viceversa) che, aggiunti a quelli già in orario, portano fino a 41 i servizi regionali giornalieri sulla quella linea e, di conseguenza, le fermate a Ravenna".

"Un potenziamento di cui naturalmente usufruiscono anche le località balneari di Cervia, Cesenatico e Lido di Classe - viene evidenziato -. Non solo. Dall'inizio di giugno Ravenna è presente nella home page del sito Trenitalia fra le opportunità offerte dalla Riviera Romagnola. Sul sito, oltre a ricordare la ricchezza artistica della città, vengono evidenziati la capillarità ed economicità dei collegamenti regionali sia da Bologna sia dalle località balneari romagnole".