Le colombe di Galla Placidia e una Ferrari a misura reale: mille sorprese con i Lego a Palazzo Rasponi

Dal 16 al 18 novembre i mattoncini ritornano a Palazzo con tre giorni di divertimento e passione Lego. Romagna Lug, in collaborazione con Comune di Ravenna assessorato alla Cultura, organizza il Ravenna Brick Festival 2018 con “Mattoncini a Palazzo”, una mostra di collezioni ed opere originali realizzate con i mattoncini Lego, che si tiene a Palazzo Rasponi dalle Teste, in Piazza Kennedy, con le seguenti giornate di apertura: venerdì 16 novembre inaugurazione alle ore 18:00 e apertura fino alle ore 22:00, sabato 17 novembre orario 10:00-20:00, domenica 18 novembre orario 10:00-19:00.



Dopo il grande successo di pubblico dello scorso anno, la manifestazione dedicata ai mattoncini viene riproposta in una location ancora più suggestiva nel centro di Ravenna. L’ingresso è ad offerta libera ed è adatta per tutte le età.



Al piano terra del Palazzo sarà presente la riproduzione in Lego di un villaggio Medievale e la Ferrari F1 in scala reale 1:1, un ampia area gioco libero dove adulti e bambini con decine di migliaia di mattoncini colorati si potranno divertire a costruire, un’area vendita specializzata Lego gestita dallo Store di Ravenna con un ampia proposta di set fuori produzione oltre a tutte le anteprime/novità del momento e il Brick Bar una simpatica area ristoro con piccola caffetteria in collaborazione con Fellini Scalinocinque.



Al secondo piano sarà presente l’area espositiva con oltre un milione di mattoncini distribuiti sui 1000 metri quadrati del Settecentesco Palazzo; i diorami, le Moc e le creazioni originali esposte sono tutte progettate, create e realizzate dai soci del gruppo Romagna Lug. All’interno della grande sala principale saranno esposte, oltre alla City comunitaria con edifici, giostre e treni in movimento, vari temi tra i quali Space anni ‘80/’90, Elves, Robot, Mecha, Brickheadz e un meraviglio Mondo a Colori.

Le altre sale del Palazzo sono dedicate ognuna a un tema specifico: Il Pianeta Artico: Yeti, orsi polari, pinguini, animali dell’Era Glaciale e una grande base lavorativa del Polo Nord; La storia di Batman: Gotham City e altre ambientazioni tratte dalle storie del famoso supereroe; Architecture: i più famosi monumenti da tutto il mondo in miniatura e per la prima volta il Mausoleo di Teodorico di Ravenna, riprodotto con oltre 4000 mattoncini; Licenze Cinematografiche: Lone Ranger, Harry Pooter, Disney e Oceania; Technic: grandi mezzi motorizzati; GBC: centinaia di palline sfidando le leggi della fisica che cercano di raggiungere il traguardo finale

Star Wars: astronavi e personaggi della grande saga cinematografica e saranno nostri ospiti i ragazzi di Empira Star Wars Ravenna Fan Club con costumi dedicati e pronti per fare tante foto con gli appassionati e non.

E poi il Mosaico Lego delle “Colombe Abbeveranti": una riproduzione con oltre 26000 mattoncini colorati del famoso mosaico bizantino inserito all’interno del Mausoleo di Galla Placidia, patrimonio mondiale dell’Unesco. I bambini delle scuole elementari e anche i ragazzi più grandi potranno inoltre partecipare al concorso “Costruire con fantasia” portando le proprie opere presso il Palazzo o al negozio Monobrand Store di Ravenna (via deglia Ariani, 6) nelle giornate antecedenti l’apertura dell’evento. La partecipazione prevede ricchi premi per i vincitori, è gratuita ed ogni opera deve essere personale, di fantasia e realizzata esclusivamente con parti originali Lego. La premiazione avverrà alle ore 17:00 di domenica 18 novembre.