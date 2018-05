Lugo, debutta in Piazza Garibaldi la prima colonnina per auto elettriche

Sabato è stata inaugurata la prima colonnina di ricarica per veicoli elettrici della città, collocata in piazza Garibaldi a Lugo. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Lugo Davide Ranalli e l’assessore ai Lavori pubblici e alla Mobilità Fabrizio Casamento. “Le auto elettriche sono già realtà e rappresentano il futuro della mobilità - ha dichiarato il sindaco Davide Ranalli -. Si tratta di un traguardo imprescindibile per il benessere e soprattutto per la salute di chi abita in città o in zone ad alta densità di traffico. Come Amministrazione comunale ci siamo impegnati per l’installazione di questa stazione di ricarica nella speranza che possa innescare un processo virtuoso di sempre maggiore sensibilizzazione su questo tema”.

La colonnina è situata nel lato sud-est della piazza (angolo largo Tricolore/largo Relencini) e dispone di due prese, al servizio di altrettanti posti auto. L'utilizzo della stazione di ricarica può effettuarsi gratuitamente, purché in possesso di un badge con microchip che abiliterà l'erogazione di energia elettrica. Gli interessati dovranno accreditarsi presso l'Urp del Comune di Lugo fornendo le proprie generalità e copia dell'attestato di proprietà dell'autoveicolo elettrico. La stazione di ricarica è videosorvegliata, per prevenire azioni di vandalismo ed eventuali utilizzi impropri.