Colpisce un lampione e abbandona l'auto per andare in ospedale: era ubriaco

La Polizia di Stato ha denunciato un 56enne di nazionalità polacca residente a Ravenna per guida in stato di ebrezza. L’altra sera un equipaggio delle Volanti è intervenuto a Lido Adriano per un incidente stradale. Sul posto gli agenti hanno verificato che il conducente di un’auto, dopo aver danneggiato un palo dell’illuminazione pubblica, aveva abbandonato il veicolo. Contattata la proprietaria del mezzo, i poliziotti hanno scoperto che lo stesso era in uso al marito 56enne, che lo aveva abbandonato dopo il sinistro per recarsi in ospedale. Accertata la presenza dell'uomo al Pronto Soccorso, gli agenti hanno richiesto l’accertamento alcolemico/tossicologico che è risultato essere pari a 1,91 grammo per litro. Il 56enne è stato così denunciato a piede libero per il reato di guida in stato di ebrezza.

Qualche ora dopo un altro equipaggio delle Volanti ha proceduto al controllo di un veicolo in via Circonvallazione al Molino. Poiché il conducente evidenziava chiari elementi riconducibili all’assunzione di alcool, i poliziotti hanno sottoposto l'uomo, un 24enne marocchino residente a Ravenna, ad accertamento etilometrico. Le due prove, eseguite a distanza di tempo l’una dall’altra, hanno dato esito positivo pari rispettivamente a 1,47 e 1,44 g/litro. Il 24enne è stato pertanto condotto in Questura e denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza; allo stesso è stata ritirata la patente di guida, che sarà trasmessa alla Prefettura di Ravenna, mentre l’autovettura - risultata di proprietà di una terza persona - è stata sottoposta a fermo amministrativo.