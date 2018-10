Coltello e droga in auto. Denunciato dalla Polizia un 50enne

Al momento del controllo è stato trovato con un coltello a serramanico, mentre l'amico con una modica quantità di cocaina per uso personale. Un 50enne residente a Comacchio, in provincia di Ferrara, è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Volante della Questura di Ravenna per i porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I due sono stati controllati in via Cilla venerdì pomeriggio mentre si trovavano a bordo di un'auto.

Quando gli individui hanno aperto le portiere, gli agenti hanno notato sul tappetino dei piccoli involucri di plastica, del tipo di quelli usati per confezionare le dosi di sostanza stupefacente. Da una successiva perquisizione personale, il cinquantenne è stato trovato con un coltello a serramanico con manico in legno, della lunghezza complessiva di 16 centimetri, di cui 7 di lama, mentre l’altro soggetto, un 55enne di Comacchio, con 0,71 grammi di cocaina.

Al termine degli accertamenti il 50enne è stato indagato, mentre il 55enne è stato segnalato alla Prefettura di Ferrara come assuntore di sostanza stupefacente e al medesimo veniva ritirata la patente di guida. Il questore, nei loro confronti, ha poi disposto il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con divieto di fare ritorno nel Comune di Ravenna per un periodo di tre anni.