Come contrastare il dissesto idrogeologico? Se ne parla martedì a Sant’Alberto

Il contrasto al dissesto idrogeologico è il tema di una assemblea pubblica in programma martedì, alle 20.30 alla sala Agrisfera di via Nigrisoli a Sant’Alberto, promossa dal consiglio territoriale. In particolare si parlerà dei lavori in corso e delle prospettive per quanto riguarda il Canale in Destra Reno, via Mandriole, via Alfredo Poggi e il contrasto all’ingressione marina. Interverranno il sindaco Michele de Pascale, l’ingegner Paolo Nobili per la Provincia, l’ingegner Elvio Cangini per il Consorzio di Bonifica, gli assessori comunali ai Lavori pubblici Roberto Fagnani e all’Ambiente Gianandrea Baroncini, il presidente del consiglio territoriale Massimiliano Venturi.