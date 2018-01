Come difendersi dalle truffe: i Carabinieri lo spiegano ai cittadini

"Sicurezza e truffe. Consigli, informazioni, regole di comportamento e prevenzione" è il titolo dell'incontro pubblico in programma sabato 27, alle 15, nella sede del centro sociale Borgo a Faenza (via Saviotti 1). All'iniziativa, promossa dal quartiere Borgo e dal centro sociale, interverranno il comandante della compagnia Carabinieri di Faenza Cristiano Marella e il maresciallo maggiore dei Carabinieri della stazione di Borgo Durbecco Giuseppe Palumbo. L'incontro è rivolto a tutti cittadini, ma in particolar modo alle persone anziane che vivono sole e sono quindi più soggette ai rischi di truffe che sempre più frequentemente vengono messe in atto da malviventi.