Come ridurre la puzza causata dalle imprese: cercasi idee innovative

Il territorio faentino è caratterizzato da un discreto numero di imprese che, per la loro tipologia produttiva, provocano emissioni maleodoranti che disturbano e sono anche causa di lamentele da parte dei cittadini. L'Unione della Romagna Faentina sta elaborando un progetto finalizzato a ridurre concretamente tali emissioni per migliorare la qualità dell'aria nel nostro territorio. Tale progetto è finanziato all'80% nell'ambito del programma europeo Urban Innovative Actions (Uia), che si rivolge alle amministrazioni comunali, singole o aggregate, con popolazione residente in ambito urbano superiore a 50mila abitanti.

L'Unione della Romagna Faentina ha emesso un avviso pubblico per selezionare soggetti interessati a partecipare con proposte innovative all'elaborazione di questo progetto. Gli interessati devono comunicare la propria disponibilità, entro le 12.00 di giovedì 22 febbraio 2018, via e-mail all'indirizzo pec@cert.romagnafaentina.it. Nella documentazione allegata vanno indicate le specifiche azioni innovative da inserire nel progetto. Le proposte inviate saranno valutate dall'Unione della Romagna Faentina, che definirà poi una graduatoria di merito. L'esito della selezione sarà comunicato ai partecipanti entro il 12 marzo 2018. Per informazioni o chiarimenti scrivere a giuliano.borghi@romagnafaentina.it oppure a monica.visentin@romagnafaentina.it (tel. 0546691470/ 0546691299).