Comitato cittadino e pro loco contro la chiusura della diga: "Periodo sbagliato"

Sono iniziati mercoledì i lavori di rifacimento del primo tratto di pavimentazione della diga foranea sud a Marina di Ravenna. "Il paese ha appreso con stupore della chiusura della diga per lavori della durata di tre mesi - commentano il presidente del Comitato Cittadino di Marina di Ravenna Stefano Gardini e quello della Pro Loco di Marina di Ravenna Marino Moroni - Esprimiamo il forte disappunto per l’iniziativa, senza preavviso né confronto. Riteniamo che la chiusura della diga nel periodo indicato sia inaccettabile, che l’idea sia semplicemente irricevibile e non sarebbe meritevole nemmeno dell’apertura di una discussione. Chiediamo pertanto con fermezza e decisione ad Autorità di Sistema portuale di Ravenna e all’amministrazione comunale l’immediata sospensione dei lavori e il loro differimento a diverso periodo. Queste iniziative in piena stagione non sono più tollerabili né sostenibili".

