Commemorazione del 101esimo anniversario della nascita di Quinto Ascione

Venerdì 19 giugno alle 11.00 verrà deposta una corona d'alloro sulla targa commemorativa dedicata a Quinto Ascione nel piazzale a lui intestato, antistante la scuola elementare Pascoli in viale Roma. Seguirà un momento di raccoglimento al cimitero. Quinto Ascione (1919-1942) fu Presidente dell’Azione Cattolica di Cervia, bersagliere, caduto nella Campagna di Russia della Seconda Guerra Mondiale, insignito della Medaglia di bronzo al valor militare per aver salvato il Capitano Aurelio Barnabè ferito in combattimento e insignito della Medaglia d’oro al valor militare alla memoria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla commemorazione parteciperanno il Vicesindaco di Cervia Gabriele Armuzzi e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Ravenna, Azione Cattolica Ravenna e Cervia, Associazione culturale Casa delle Aie Cervia. Si allega un articolo pubblicato dal compianto Bruno Masini sul periodico del Comune di Cervia n.3 del 1992. Bruno Masini era amico personale di Quinto Ascione, compartecipe delle attività dell’Azione Cattolica di Cervia e Presidente onorario dell’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia.