Cervia, arresti in serie dei Carabinieri. Il sindaco: "Risposta immediata all'allarme sociale"

Sono diverse le operazioni concluse dall’Arma dei Carabinieri in questo periodo nel territorio cervese, contro la criminalità predatoria. "A nome personale e dell’amministrazione comunale - esordisce il sindaco Luca Coffari -. esprimo un plauso al Comando Carabinieri Cervia e all’intera Arma dei Carabinieri per le numerose operazioni concluse in questi giorni nel territorio cervese, che hanno portato all’arresto pericolosi delinquenti specializzati nella commissione di reati contro il patrimonio, che hanno creato allarme sociale ed insicurezza nella popolazione. Queste operazioni sono andate a buon fine anche grazie al supporto tecnologico del sistema di lettura targhe in entrata ed uscita dalla città che si sta sperimentando con esito positivo dalla Polizia Municipale e Arma dei Carabinieri. Esprimo un ringraziamento per l’impegno costante nel garantire l’ordine pubblico, la legalità e la sicurezza nel nostro territorio".

Il 5 febbraio i Carabinieri di Savio, impegnati nella lotta al fenomeno dei furti in abitazione, hanno arrestato due persone per i reati di “concorso in violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, furto in abitazione e ricettazione”, entrambi senza fissa dimora e nullafacenti, responsabili di almeno 6 furti in abitazione a Savio. Il 29 gennaio gli stessi uomini dell'Arma hanno assicurato alla giustizia il responsabile della rapina all’ufficio postale di Pinarella. Mentre l'8 gennaio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cervia – Milano Marittima hanno individuato ed arrestato l’autore di 6 furti con strappo commessi ai danni di donne a Cervia, Milano Marittima e Lido di Savio.