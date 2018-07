Commissariato estivo di Polizia ancora chiuso: "Così aumenta la percezione di insicurezza"

Niente di nuovo sul fronte cervese dopo le preoccupazioni espresse ripetutamente dal sindaco Luca Coffari, anche in una lettera scritta al Ministero dell'Interno, in merito alla mancata apertura del Commissariato estivo di Pinarella che, come era già stato annunciato, per l'estate 2018 avrebbe anche avuto una forte carenza di personale.

Anche Confcommercio e Federalberghi Ascom Cervia esprimono le loro preoccupazioni in merito: "Si tratta di un’apertura da ritenersi indispensabili in questi mesi estivi, nei quali l’affluenza turistica tocca il suo picco massimo, per questo sosteniamo la richiesta urgente promossa dall’assessore al Turismo Andrea Corsini e dal sindaco Coffari al Ministro dell’Interno per aprire nel più breve tempo possibile il commissariato estivo di Pinarella. Ci attendono due mesi di massima affluenza turistica che esige uffici e personale per un controllo effettivo del territorio. Promuoviamo attività continue per chiedere maggiori interventi volti a contrastare il fenomeno del degrado, ma è indispensabile mettere in campo le risorse necessarie. Esprimiamo forte preoccupazione a nome degli albergatori e degli operatori del territorio. La sicurezza nel sistema turistico è un elemento imprescindibile che va tutelato e garantito. Non possiamo far crescere la percezione di insicurezza nè ai turisti, nè ai cittadini, invece la mancata riapertura non fa altro che accentuare la sensazione di abbandono e disinteresse. Infine, dal punto di vista turistico manca un punto di riferimento e di ascolto importante. Sollecitiamo il sindaco affinché continui a fare pressione per un intervento tempestivo del Ministro dell’Interno, affinché il commissariato riapra al più presto".