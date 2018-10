Completamente sbronza al volante: alcol cinque volte oltre ai limiti

La Polizia locale della Bassa Romagna nei primi giorni di ottobre ha svolto numerosi servizi destinati a garantire la sicurezza urbana e stradale. Durante i servizi di pattuglia, quotidianamente svolti dalle sette all’una in tutti i comuni dell’Unione, numerosi sono stati i veicoli e le persone sottoposte a controllo.

In particolare, a Lugo una Fiat Tipo di immatricolazione marocchina è stata sequestrata per aver violato la normativa sul contrabbando, in quanto importata in Italia senza aver adempito alle formalità doganali. Sempre a Lugo gli agenti hanno fermato una Citroen C1 la cui conducente, 45enne lughese, al momento di mostrare i documenti è uscita dalla vettura barcollante e visibilmente in stato d’ebbrezza, tanto da faticare a sorreggersi in piedi. La signora, sottoposta al test dell’etilometro, ha fatto registrare un valore di 2,70 grammi per litro, che ha comportato a proprio carico il ritiro di patente e la denuncia all’autorità giudiziaria.

A Fusignano due persone sono state fermate alla guida di uno scooter senza patente: per entrambi è scattato il fermo del veicolo e la relativa sanzione amministrativa di 5000 euro. Grazie all’ausilio del targa system, in uso a rotazione in tutti i nove comuni, sono sei i veicoli sottoposti a sequestro in quanto circolanti senza l’assicurazione e tredici quelli sanzionati perché non in regola con gli obblighi di revisione. Sono stati inoltre intensificati i controlli dei veicoli stranieri: ciò ha portato al sequestro di una carta circolazione romena in quanto la certificazione della revisione tecnica risultava falsificata; per il conducente, oltre al fermo dell’autovettura, è scattata la denuncia per falsità in atti e una sanzione di 500 euro.