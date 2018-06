Compravendita online, ma era una truffa: imprenditore ai domiciliari

La Polizia di Stato ha arrestato un 39enne italiano, in esecuzione a un provvedimento di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Udine. L’uomo è stato rintracciato e arrestato nella giornata di mercoledì dagli investigatori della Squadra Mobile di Ravenna. Il 39enne, un imprenditore con qualche precedente di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, è stato condannato a una pena di sei mesi di reclusione per una truffa commessa nel 2013, nell’ambito di una compravendita online di attrezzature meccaniche. Attualmente si trova ai domiciliari, dove sconterà la pena.