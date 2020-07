Comune Ciclabile, rinnovati i 5 bike-smile per Ravenna

Anche per quest'anno a Ravenna vengono conferiti 5 bike-smile di Comune Ciclabile, valutazione che, come noto, viene assegnato da Fiab Onlus sulla base di una moltitudine di parametri ben precisa. "È un risultato che ci fa piacere e che conferma l'importanza di non smettere mai di crederci e di impegnare il Comune nella direzione che porta alla valorizzazione della mobilità sostenibile - commentano da Fiab Ravenna -. Sappiamo che questo passa in primo luogo dall'uso diffuso della bici come mezzo di elezione per i percorsi di breve e media percorrenza, vale a dire l'utilizzo la bici oltre che nel tempo libero anche nei percorsi della quotidianità: casa lavoro, casa scuola, piccole faccende quotidiane come fare la spesa".

Questo, viene rimarcato, "è anche lo spirito che Fiab Ravenna porta avanti da anni, in collaborazione con l'amministrazione comunale sempre pronta ad ascoltarci, un po' meno a concretizzare le proposte. Siamo confidenti che questo nuovo momento di collaborazione che si è aperto con l'emergenza Covid possa portare ad ulteriori e migliori risultati nella collaborazione con l'amministrazione omunale. Sarebbe l'atteso risultato del lungo lavoro fatto sul Progetto “Nuova mobilità sostenibile post Covid" portato avanti insieme in questi ultimi due mesi. Tra le altre cose il Progetto riporta le raccomandazioni che vengono fatte nel documento che assegna il riconoscimento, cioè migliorare le infrastrutture ancora non di alta qualità, la raccomandazione a chiudere tutte le maglie della rete ciclabile urbana con infrastrutture di qualità e riuscire a rendere le strade bianche lungo i corsi d'acqua ciclabili a tutti gli effetti".

"La valutazione, chiede anche di intraprendere azioni a costo zero come l'istituzione dell'assessore con delega allo "spazio pubblico bene comune" - viene aggiunto -. Fiab Onlus registra inoltre “un lieve miglioramento della governance con l'aumento delle linee pedibus, quattro in più rispetto lo scorso anno”. Tutto è pronto per migliorare ulteriormente l'offerta e meritare appieno i nostri 5 bike-smile".