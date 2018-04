Con l'estate torna la navetta che collega il ravennate all'aeroporto di Bologna

E’ tornato attivo il servizio di bus-navetta che collega i territori di Ravenna, Cervia e Bassa Romagna con l’Aeroporto Internazionale Guglielmo Marconi di Bologna. Giunto già al suo sesto anno di vita, il servizio da e per l’aeroporto di Bologna continua a essere un importante strumento di collegamento sul territorio per turisti, visitatori provenienti da fuori regione e dall'estero e per i residenti che, per lavoro o piacere, si muovono in aereo dal Marconi. A testimoniare l’apprezzamento del servizio i numeri che indicano un incremento dell’utilizzo per il 2017 del +37,58% rispetto al 2016.

Le navette uniscono le città di Cervia, Milano Marittima, Lido di Savio, Lido di Classe, Ravenna, Bagnacavallo e l’aeroporto di Bologna, contribuendo alla destagionalizzazione del turismo ed offrendo numerose opportunità per visitare il territorio anche al di fuori dei mesi strettamente estivi. La navetta sarà attiva fino al 7 ottobre 2018. Frequenti le corse giornaliere, che vanno da un minimo di 8 ad un massimo di 16 in alta stagione, offrendo ampia copertura che permette all’utente di trovare sempre più facilmente la coincidenza con il proprio volo in arrivo o in partenza. Il servizio Shuttle Crab si avvale di una flotta di mezzi di recente immatricolazione dotati di aria condizionata e collegamento wifi gratuito, attrezzati per il trasporto di persone disabili. Gratuito per bambini fino ai 6 anni, dai 7 ai 12 anni la corsa è a tariffa ridotta del 50%. Sono previsti anche sconti per gruppi (oltre le 5 persone) e per le scuole. In questo caso occorre contattare direttamente Saco CoErBus, mentre renotando online viene applicato uno sconto di 5 euro sulla tariffa. Acquisto e prenotazione online costituiscono una ulteriore semplificazione per il viaggiatore che ovunque si trovi con un click può prenotare il posto a bordo della navetta. I biglietti sono disponibili in agenzie di viaggio, rivendite autorizzate o direttamente a bordo. Nella nostra area in tutti gli Iat (Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata), a Pinarella Viaggi a Pinarella e Mezcal Viaggi a Milano Marittima.